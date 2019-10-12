Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в Конго

На борту грузового самолета Ан-72, потерпевшего крушение на востоке Демократической Республики Конго, были двое россиян, сообщает в своем Facebook посольство России в Киншасе.
В сообщении указываются имена: Садовничий Владимир Владимирович (07.02.1958 года рождения) и Шумков Виталий Степанович (15.02.1955 г.р.).
"Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы", – отметили дипломаты.
Самолет Ан-72 обеспечивал перевозки президента Конго Феликса Чисекеди. 10 октября воздушное судно вылетело из аэропорта Гомы и должно было приземлиться в Киншасе.
Связь с самолетом была потеряна через 59 минут после вылета, он пропал с радаров. Позже стало известно, что самолет разбился. Обломки нашли в провинции Маниема на востоке страны.
Сообщалось, что на борту было четыре пассажира и четыре члена экипажа. Позже уточнили, в самолете были личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал.
Комментарии
Чё там русских два стариканы делалии???
Чё там русских два стариканы делалии??? Денюшку зарабатывали, в России они бы с голоду померли, а так, долго не мучились.