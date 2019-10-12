В Алтайском крае могут вновь вернуться к шестидневной учебной неделе

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил, что в этом учебном году школьники продолжат учиться в течение шести дней в неделю.
"Пока, к сожалению, это наша реальность, которую нужно принять", – ответил Костенко на вопрос о шестидневке в школах.
Впрочем, по словам министра, в будущем эта ситуация может измениться.
"Но давайте дождемся конца этого учебного года, не исключено, что в этом вопросе что-то может и поменяться", – обнадежил Костенко противников новой системы, при которой ученики отдыхают один день в неделю.
Министр образования также посоветовал школьникам читать не только книги, рекомендованные по программе, но и интересную литературу, которая может увлечь, поскольку чтение должно приносить положительные эмоции.
Ранее сообщалось, что школы края с 1 сентября 2019 года будут вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю из-за введения второго иностранного языка. Это обязательное требование, поскольку оценка идет в аттестат.
Недовольные таким нововведением родители учеников в Белокурихе даже записали видеообращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным" и попросили убрать шестидневку.
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