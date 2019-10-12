Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги

Врач Елена Малышева в передаче "Жить здорово", темой которой стали ягодицы, рассказала, что туалетная бумага представляет опасность для здоровья.
"Считается, что с медицинской точки зрения использовать бумагу как способ гигиены после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо для этого места", — отметила Малышева.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, которые могут возникать из-за туалетной бумаги, Малышева рекомендует подмываться водой. В пример она привела арабские страны и Японию, где в качестве средства гигиены местные жители используют жидкость. А от привычной бумаги она посоветовала отказаться.
Это мнение поддержал врач-иммунолог Андрей Продеус. Он рассказал, что бумага может повредить слизистую оболочку, в следствие чего инфекция быстрее проникает в организм и повышается риск воспаления или возникновения различных заболеваний.
Продеус согласился с тем, что подмывание водой является самым действенным и безопасным способом избежать всех возможных негативных последствий от применения бумаги.
Также специалисты рассказали, что если после подтирания на бумаге остаются кровавые следы, следует обязательно записаться на прием к врачу.
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