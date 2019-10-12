Бийчанину за кражу мусорного бака грозит до пяти лет лишения свободы

Житель Бийска подозревается в краже мусорного бака, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".
В отдел полиции обратились с заявлением, что ночью с территории рынка, расположенного в районе Вокзала, был похищен контейнер для мусора, а также тележка на колесиках.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе реализации всего комплекса розыскных мероприятий полицейские смогли выйти на след тележки, контейнера и злоумышленника.
Задержан 49-летний мужчина, который признал свою вину и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи "Кража".
Мусорный бак изъят и возвращен законному владельцу. Судьба тележки не уточняется. Однако, судя по видео, она также вернулась "в семью".
Бийчанину грозит: штраф в размере до 200 тыс. тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.
Комментарии
Украл бы 150000000 получил условно . 20 млр жить переехал в Европу.
Украл бы 150000000 получил условно . 20 млр жить переехал в Европу.
Чё за лахудра письмо строчит?
Бабёшка евоная?
Депутаты и чиновники только за кражу миллиардов получают условно, а простые граждане - реальный и большой срок! Так вот, надо должность государственную получить, а потом воровать!