Воскресенье на Алтае будет теплым и немного ветреным

На Алтае в воскресенье, 13 октября, ночью будет без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.
Температура ночью -4...+1 градус, местами в западных районах до +8. Днем +18...+23, без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле ночью -1...-3 градус, днем +18...+20. Ночью и днем без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
Согласно шкале Бофорта, ветер будет от легкого (движение ветра ощущается лицом, шелестят листья, приводится в движение флюгер) до умеренного (ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев).
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