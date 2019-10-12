Причину набора веса с возрастом объяснили ученые

Ученые рассказали, почему люди с возрастом начинают набирать вес, пишет "Собеседник".
Распространено мнение, что увеличение веса в пожилом возрасте связано с малоподвижным образом жизни. Шведские исследователи выяснили, что и на самом деле набор веса с возрастом — это проблема, которую мало кому удается избежать.
Эксперты провели новое исследование, в котором приняли участие 54 добровольца обоих полов, у которых в течение 13 лет периодические собирали жировые клетки и анализировали их.
Выяснилось, что за время эксперимента некоторые испытуемые набрали вес, а другие сбросили. При этом всех их объединяло уменьшение липидного обмена в жировой ткани.
Исследователи рассказали, что участники эксперимента, которые не улучшали питание или не увеличивали интенсивность физических нагрузок, набрали в среднем 20% своей массы тела за период наблюдения.
Фактически, как отмечается, это первое масштабное по потраченному времени научное исследование, которое продемонстрировало, что процессы в жировых тканях регулируют изменения массы тела во время старения вне зависимости от всех других факторов.
Ученые сообщили, что полученные результаты открывают новые пути для развития средств лечения ожирения.
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