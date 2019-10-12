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Память о космонавте Леонове увековечат в его родном селе в Кузбассе

, ИА "Амител"
Точные сроки всех работ будут известны после завершения всех проектно-изыскательских работ
Алексей Леонов скончался 12 октября на 86 году жизни / Фото: ako.ru

Алексей Леонов скончался 12 октября на 86 году жизни / Фото: ako.ru

Память о космонавте Алексее Леонове, который скончался 11 октября на 86 году жизни, увековечат на его малой родине в селе Листвянка, сообщается на официальном сайте администрации Кемеровской области.

Решение об увековечении памяти было принято губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в ходе общения с жителями села. "Возложили цветы к дому по ул. Космической, 30, где 30 мая 1934 года родился Алексей Леонов. На доме установлена мемориальная доска легендарному летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза", — говорится в сообщении.

Было принято решение о реконструкции Дома культуры и прилегающей территории, а также капитальном ремонте дорог, ведущих к Листвянке, вопрос с водоснабжением также будет одним из приоритетных, рассказали власти региона.

По мнению Цивилева, Листвянка должна стать одной из туристических точек региона: "Будет организован полноценный музей Леонова, а само учреждение культуры будет носить его имя".

Кроме того, на месте бывшей поселковой школы решено сделать благоустроенное место отдыха для сельчан, центром которого будет памятник космонавту. Еще один памятник будет установлен в реконструированном парке имени космонавта, он будет посвящен стыковке советского и американского космических кораблей "Союз — 19" и "Аполлон" 15 июля 1975 года.

"Точные сроки преобразований станут известны после завершения всех проектно-изыскательских работ", — рассказали в администрации региона.

В течение двух дней во всех храмах Кузбасской митрополии пройдут панихиды об упокоении Леонова. 12 октября панихида состоялась в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.

Также в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова на следующей неделе откроется книжная выставка, посвященная Леонову. В октябре стартует всекузбасский литературный конкурс о космосе.

Первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, Алексей Леонов, умер 11 октября 2019 года в 85 лет. Он скончался в госпитале после продолжительной болезни. Космонавта похоронят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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