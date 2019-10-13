На создателей мультсериала "Люди Икс" подали в суд

Золтан Криско из Флориды подал в суд на Marvel, телекомпанию Buena Vista Television, Amazon, Apple и студию Haim Saban из-за нарушения авторских прав, пишет "Кинопоиск".
Он представляет интересы покойного композитора Дьёрдя Вукана и заверяет, что главная тема из мультсериала "Люди Икс" 1990-х годов украдена из венгерского сериала "Линда", вышедшего в восьмидесятых.
"Линда" широко известна в Венгрии, и вся страна может опознать сериал благодаря знаменитому саундтреку", - говорится в иске.
Также Криско пишет, что музыкальная тема мультфильма скопирована с музыки из сериала с небольшими заменами: "пропоста, темп, гармонизнация и инструментовка идентичны".
Представители компаний, указанных в иске, на него пока не отреагировали.
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