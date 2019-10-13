Онкологи развеяли миф, что раком чаще болеют в благополучных странах

Российский онколог Евгений Имянитов из НМИЦ онкологии им. Петрова назвал ошибочным мнение, что злокачественные опухоли чаще встречаются в благополучных странах, пишет "Медикфорум".
На встрече с молодыми врачами-онкологами в рамках конференции "Онкология будущего" Имянитов рассказал, что раковые заболевания могут быть связаны как с экзотическим образом жизни, контролем рождаемости, так и с неблагополучными аспектами жизни.
К примеру, рак желудка. Это заболевание, по словам эксперта, одной из причин может иметь банальное отсутствие холодильника. В этом случае люди часто употребляют продукты, которые являются потенциальными источниками инфекциями. А как известно, установлена связь между раком желудка и Helicobacter pylori.
Бактерия хеликобактер пилори в результате своей жизнедеятельности формирует вокруг себя облако щелочной среды, что позволяет микроорганизму выживать в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта. В подавляющем большинстве случаев, носительство хеликобактерной инфекции не сопровождается какой-либо симптоматикой. В тоже время, хеликобактерная инфекция может быть причиной ряда проблем, в том числе и крайне серьезных: гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, железодефицит, рак желудка.
Рак печени, по словам Имянитова, часто связывают с ядовитыми мокотоксинами, которые также появляются в продуктах при неправильных условиях хранения. Этот вид онкологического заболевания широко распространен в тех странах, где плохое качество зерна, высокая заболеваемость гепатитом С.
С раком легких дела обстоят еще проще, отметил медик. Установлено, что в странах, где не проводятся антитабачные кампании и число курящих выше, заболеваемость раком легких растет.
А рак шейки матки чаше встречается в странах, где поощряется промискуитет (беспорядочные половые связи с разными партнерами) и проблемы с барьерной контрацепцией (презервативами), подчеркнул Имянитов.
На вопрос участников конференции о последних открытиях в области канцерогенеза, онколог ответил, что самое большое удивление у него вызвала связь между микробиотой кишечника и раком. Например, рак толстой кишки не просто дает метастазы в печень, но и делает это вместе с рядом бактерий. Таким образом, есть возможность использовать в терапии этого вида онкологии антибиотики, которые смогут устранить бактерии.
Изучение процесса канцерогенеза является ключевым моментом как для понимания природы опухолей, так и для поиска новых и эффективных методов лечения онкологических заболеваний. Канцерогенез – сложный многоэтапный процесс, глубокая реорганизация нормальных клеток организма. Из всех предложенных к настоящему моменту теорий канцерогенеза, мутационная теория заслуживает наибольшего внимания. Согласно этой теории, опухоли являются генетическими заболеваниями, патогенетическим субстратом которых является повреждение генетического материала клетки (точечные мутации, хромосомные аберрации и тому подобное). Повреждение специфических участков ДНК приводит к нарушению механизмов контроля за пролиферацией и дифференцировкой клеток и, в конце концов, к возникновению опухоли.
Комментарии