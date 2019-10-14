"Удивительный": сайт для путешественников оценил аудиогид по Барнаулу от amic.ru

Сайт для путешественников izi.travel в своем Instagram назвал удивительным аудиогид по Барнаулу "Город. Слушай!" от amic.ru.
В сентябре 2019 года информационное агентство "Амител" выпустило необычный аудиогид по Барнаулу. 11 точек на карте – 11 аудиоспектаклей, которые переносят вас в прошлое. Аудиогид стал подарком жителям и гостям города ко дню рождения Барнаула.
Чтобы наша работа была действительно полезна, мы разместили его на площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников – сайте izi.travel. Его сотрудники высоко оценили наш проект и рекомендуют аудиогид своим пользователям.
"Очень живое описание, правда? Да и гид сам удивительный", – подчеркивает сайт для путешественников.
Все герои нашего аудиоспектакля – это реальные исторические персонажи, а истории, о которых идет речь, на самом деле случались там, где сегодня живут, работают и отдыхают барнаульцы. "Мы как будто вернулись в прошлое, воссоздали реальные события и "оживили" людей – тех, кто жил здесь много (и не очень) лет назад, шагал по проспектам нашего города и творил его историю", – отметил автор проекта Вячеслав Кондаков.
Надевайте наушники и слушайте истории о Барнауле – мистические и сказочные. О шумном Старом базаре, трагедии в Нагорном парке, замурованной в доме Голубой даме, проклятье Акинфия Демидова, пожаре 1917 года и других событиях далекого и совсем недавнего прошлого.
Все эпизоды доступны на интерактивной инфографике, просто нажимайте на соответствующую истории картинку и погружайтесь в прошлое вместе с нами. А лучше сохраните все эпизоды первого сезона в своей коллекции и слушайте гид каждый раз, когда гуляете по Барнаулу.
- Скачать эпизод 1 "Нагорный парк"
- Скачать эпизод 2 "Новый мост"
- Скачать эпизод 3 "Старый базар"
- Скачать эпизод 4 "Барнаульская ратуша"
- Скачать эпизод 5 "Голубая дама"
- Скачать эпизод 6 "Гостиница "Алтай"
- Скачать эпизод 7 "Дворец спорта"
- Скачать эпизод 8 "Демидовская площадь"
- Скачать эпизод 9 "Народный дом"
- Скачать эпизод 10 "Жилищная инициатива"
- Скачать эпизод 11 "Гостиница "Барнаул"
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