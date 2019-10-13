Украинцы из восьми стран прибудут в Крым с ознакомительным визитом

Украинцы, проживающие в восьми странах, прибудут 13 октября в Крым с ознакомительным визитом, рассказала РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
По ее словам, в делегацию войдут около 15 человек, проживающих в Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове и Польше.
Первым делом делегаты возложат цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, который был предводителем Запорожского казачества, когда казаки решили стать гражданами России.
Затем в программе значится посещение музея украинской вышивки в Симферополе и круглого стола на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом".
Напомним, туристический поток в Крым резко вырос после введения в эксплуатацию Керченского моста. Прирост составил 10%.
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