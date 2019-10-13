"Забери мою болезнь". Дорожные знаки "с проклятиями" возмущают барнаульцев

Дорожный знак с устрашающей табличкой на парковке для инвалидов вызывает неоднозначные эмоции у барнаульцев. Обращение к нарушителям очень похоже на проклятие: "Забрал мое место – забери и болезни", отметил читатель amic.ru.
Знак на парковке у Дома профсоюзов на проспекте Ленина установили активисты Общероссийского народного фронта больше года назад. Предполагалось, что такое "пожелание" заставит водителей не занимать парковочное место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями. Кстати, многие суеверные автолюбители действительно предпочитают парковаться подальше от подобных знаков.
Однако, как выяснилось, не все инвалиды радуются подобной "заботе". Так, уполномоченный по правам детей с инвалидностью в Алтайском крае Вадим Жигульский рассказал amic.ru, что считает такие надписи оскорбительными.
"Подобный знак – дискриминация людей с ограниченными возможностями здоровья, напоминание во всеуслышание им об их болезнях. Еще одно доказательство неготовности общества лояльно и незаметно создать людям с инвалидностью доступную среду жизни. Мне непонятно, как практически инициаторы установки знака собираются совершить акт приема-передачи болезней. Я против подобных знаков", – уточнил Жигульский.
По его словам, нарушителей нужно не стыдить, а наказывать.
"Поставьте лучше знак, что работает эвакуатор. Укажите, через сколько он приедет. Обозначьте расстояние от знака, где парковаться нельзя. Это будет действенно", – подчеркнул он.
Комментарии
Мне непонятно как практически инициаторы установки знака собираются совершить акт приема-передачи болезней. Я против подобных знаков", — уточнил Жигульский.
Но парковаться там как то сразу не хочется, да?))
13.10.2019 16:10
- гость -
Мне непонятно как практически инициаторы установки знака собираются совершить акт приема-передачи болезней. Я против подобных знаков", — уточнил Жигульский.
Но парковаться там как то сразу не хочется, да?))
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Потому что и отношение к инвалидам от такого знака, как к прокаженным. Типа, держись подальше, а то таким же станешь.
Поражает,что даже при наличии свободных мест на парковке, "крутые машины" ставят прямо на парковочное место для инвалидов,т.к. оно ближе к входу.
не паркуйся как му.. чудак, делов-то!