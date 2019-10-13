Известный антрополог рассказала, как будут выглядеть люди будущего

Как изменится облик человека спустя тысячи лет в интервью радио Sputnik спрогнозировала доктор исторических наук, руководитель лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН Елизавета Веселовская.
По ее словам, на основании наблюдений за людьми, которые жили тысячи и миллионы лет назад можно составить прогноз, как будет выглядеть человек будущего. Изменения будут связаны, в первую очередь, со смешением представителей разных антропологических типов и приспособлениями к болезням. Но каких-то кардинальных перемен ученые не ожидают.
В продолжительности жизни тоже слишком большого скачка быть не должно, уверена Веселовская.
"Существует некий оптимум. Для человека средняя граница – это, видимо, в районе 80 лет. Да, увеличится число людей, которые будут доживать до этого возраста. Но тех, кто будет жить до 90-100 лет, наверное, будет немного", — уверена она.
Ранее археологические исследования в Денисовой пещере позволили зарубежным ученым воссоздать облик людей, которые раньше обитали в этой местности. Они отличаются от других останков и поэтому были прозваны по месту нахождения – денисовцами.
По структуре ДНК, извлеченной исследователями из обнаруженного в 2010 году мизинца, исследователи смогли создать графические очертания черепа, а по ним – лица.
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Денисовцы среди нас!