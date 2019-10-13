Губернатор Алтайского края поздравил работников сельского хозяйства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко опубликовали на сайте правительства совместное поздравление работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.
"Подходит к концу аграрный сезон. Для степных территорий края он был непростым из-за засухи. Несмотря на погодные условия, еще до завершения сельхозработ наши аграрии могут гордиться достойным урожаем — более 4,5 миллиона тонн зерна. Стабильно развивается и животноводство. По производству молока и говядины край вновь в пятерке ведущих российских регионов.
Высокий прирост демонстрирует наша перерабатывающая промышленность, в особенности мукомольно-крупяная, молокоперерабатывающая и фармацевтическая отрасли. Объемы производимой продукции позволяют алтайским переработчикам принимать активное участие в реализации национального проекта "Экспорт продукции АПК".
Эффективному развитию важнейших отраслей экономики региона способствует постоянное техническое перевооружение. Уверены, что современные подходы в работе, самоотверженный труд и любовь к родному делу будут и в дальнейшем содействовать вашему успеху!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и новых побед!", — гласит текст поздравления.
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