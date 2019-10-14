У других лучше? Зачем "Барнаульский Водоканал" ищет подрядчиков в других регионах?

Представители группы компаний "Росводоканал" провели в Барнауле 10 октября круглый стол, где обсудили планы на 2020 год. В следующем году подразделения из Барнаула, Омска, Оренбурга, Краснодара, Тюмени и Воронежа планируют потратить более 7 млрд рублей на реализацию инвестиционных и производственных программ. На встречу также приехали подрядчики и поставщики оборудования из разных городов России. Они рассказали о том, как могут помочь "Росводоканалу" в осуществлении планов. Корреспондент amic.ru Александр Соколов побывал на мероприятии и выяснил, на что потратят 7 млрд рублей, почему встречу решили провести в Барнауле и зачем нашему водоканалу привлекать подрядчиков из других регионов.

Почему Барнаул?

На встречу приехали представители более 20 компаний-проектировщиков, подрядчиков и поставщиков материалов из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Томска, Самары, Оренбурга, Краснодара и других городов. Они работают с разными подразделениями "Росводоканала". Для этих компаний круглый стол — отличная возможность найти среди участников мероприятия новых заказчиков и расширить свою деятельность.

Барнаул выбрали площадкой для обсуждения, чтобы разрушить стереотипы, подчеркнул операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман. Он также отметил, что для барнаульские подрядчики вполне могли бы выполнять работы для водоканалов из других городов.

"Многие привыкли считать Барнаул далекой точкой, и не всегда поставщики и подрядчики готовы сюда приезжать. Поэтому мы решили собрать их здесь и показать, как развивается город и какие условия для работы здесь созданы. "Росводоканал" осваивает с 2007 по 2025 год 50 млрд рублей. В планах на 2020 год — потратить более 7,5 млрд рублей. Эти деньги идут на закупку оборудования и материалов, модернизацию объектов и строительство новых сооружений", — рассказал Броцман.

По его словам, собрать поставщиков и подрядчиков решили в Барнауле еще и затем затем, чтобы показать, какую масштабную модернизацию здесь проводит водоканал. Например, совсем недавно внедрили новую технологию обеззараживания воды на очистных сооружениях. В отличие от прежней, она абсолютно безопасна для окружающих. В 2020 году планируют завершить реконструкцию блока входных устройств — сооружения, где происходит первичный этап очистки воды.

Своих подрядчиков мало?

Барнаульский Водоканал уже давно работает с поставщиками материалов из других регионов. Но для чего нужны подрядчики из-за пределов Алтайского края? Без этого трудно поддерживать высокое качество работы, объяснил директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

"Действительно, сейчас у Барнаульского Водоканала достаточно надежных местных подрядчиков, с которыми мы давно работаем. Но у нас есть планы на увеличение масштаба модернизации объектов, и нам нужны новые подрядчики, в том числе и из других регионов. Только здоровая конкуренция позволяет развиваться и становиться лучше. У нас постоянно растет потребность в качественных материалах и уровне выполняемых работ. Для меня, как для руководителя, инвестиционная программа — один из первых приоритетов. Это наше будущее. То, к чему мы придем в ближайшей и долгосрочной перспективе. Поэтому мы очень заинтересованы в новом сотрудничестве и использовании современных технологий", — рассказал Масловский.

Он отметил, что в 2019 году Барнаульский Водоканал запланировал модернизацию сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения более 660 млн рублей. В компании рассчитывают, что в следующем году эта сумма станет еще больше, а значит, что появится больше возможностей для подрядчиков.