Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней девочкой

В Саратове сотни людей пришли проститься с девятилетней девочкой, убийство которой шокировало всю страну, сообщает РИА "Новости".
Церемония проходит в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла. Проводить в последний путь девочку пришли родные, соседи, друзья и жители города.
Отмечается, что на обряд отпевания в церковь смогли попасть около 100 человек, примерно 300 людей стоят на улице.
Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Тело было найдено вечером 10 октября в одном из боксов гаражно-строительного кооператива. Был задержан мужчина 1984 года рождения. Вечером 10 октября сотни разгневанных жителей Саратов пытались отбить у сотрудников полиции подозреваемого, чтобы совершить самосуд.
12 октября стало известно, что обвиняемого тайно вывезли из Саратова в изолятор города Энгельса, чтобы жители не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Также его поместили в отдельной камере, чтобы не тронули другие заключенные. В этот же день подозреваемого арестовали на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.
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