Мужчина в синей спецовке пропал в Алтайском крае

42-летнего Сергея Юрченко разыскивают в Павловском районе. В последний раз его видели в селе Павловске четыре дня назад – 9 октября.
С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы: рост – 180 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Был одет в синюю спецовку, синие джинсы и черные туфли.
Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
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