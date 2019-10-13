Барнаульцы возмущены дороговизной прогулки в дендрарии

Жители Барнаула рассказали, что неизвестные собирают деньги за вход в дендрарий НИИ имени Лисавенко. По словам одного из желающих прогуляться по парку, с взрослых людей берут по 150 рублей.
"Все в упадке. Заросли. Там два пруда – два болота. Я в ужасе", – рассказала жительница краевой столицы, возмущенная дороговизной прогулки.
При этом билетов не выдают. Ранее посетители парка расплачивались через кассу.
Оперативно получить информацию о том, имеют ли какое-либо отношение к НИИ принимающие деньги мужчины, пока не удалось.
Комментарии
Все в зоопарк. Чисто. Красочно.
В Сочи по 500 руб.
странно, были с женой во вторник вечером. пенсионерам по 50р. квитанции дали.
А мы рублем голосуем, не ходим туда уже много лет.
Все жмоты и никчёмные нищеброды отписались? Дома тогда сидите.