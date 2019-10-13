Томенко сыграл в хоккей со звездами ТВ и спорта. Не выиграл, но и не расстроился

Фото: Дмитрий Негреев, Евгений Нечепуренко

Хоккейный турнир в новом ледовом дворце села Бочкари открылся противостоянием команд правительства Алтайского края и сборной под названием "Российская пресса", в которую вошли журналисты "Матч ТВ" и Первого канала, а также звезды спорта.

Сборную правительства возглавил губернатор Виктор Томенко. На лед он вышел под 22 номером, как код региона. Ему удалось забить одну шайбу во второй двадцатиминутке встречи, но для победы этого не хватило. В упорной борьбе представители спорта и СМИ взяли верх со счетом 12:8.

Поражению губернатор не расстроился. По его словам, получился настоящий праздник для жителей Бочкарей – именно это и является настоящей победой.

Кроме того, правительство края на своем примере напомнило людям о необходимости поддерживать себя в хорошей физической форме.

"Самая главная была задача – отдать дань спорту, здоровому образу жизни, через узнаваемые лица и голоса ведущих российских телеканалов, героев своего времени, своих видов спорта, своих сфер деятельности продвигать и популяризировать то, что мы называем правильным, здоровым образом жизни. Благодаря проведению таких матчей зарождается и поддерживается дружба со спортом", – рассказал Томенко после поединка на льду.

У губернатора остались даже силы на шутки, несмотря на то, что отыграл он все три периода. "Я вообще удивлен, что человек может двигаться на этих двух маленьких железных полосочках", – ответил он на вопрос, тяжело ли было кататься на коньках.

Лучшим игроком в составе правительства Алтайского края назвали вице-премьера Дениса Губина. Но главной звездой стал экс-футболист сборной России Роман Широков. Его признали лучшим хоккеистом матча.

Капитан команды "Российская пресса" Денис Казанский выразил восхищение новой ледовой ареной, которую построили в небольшом алтайском селе.

"Мы хотим, чтобы о Бочкарях знали. Это самый небольшой населенный пункт, где бывала наша команда. И здесь построен такой каток, какие не во всех городах есть. Настоящий патриотизм – это не просто громкие слова, для нас это поддержка развития спорта", – подчеркнул он.

Встреча двух сборных состоялась в воскресенье, 13 октября. Турнир продлится до 14 октября. В нем участвует еще одна команда Ночной хоккейной лиги – "40+" из села Бочкари.

Как сообщалось ранее, в состав команды "Роспресса", с которой пришлось сражаться правительству Алтая, вошли комментаторы и ведущие телеканала "Матч ТВ" Денис Казанский, Дмитрий Федоров, Роман Скворцов, Михаил Меламед и Денис Левко. Также в ее составе чемпион мира по хоккею Андрей Николишин, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, специальный корреспондент Первого канала Антон Верницкий и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Широков.