NYT обвинила Россию в ударах по больницам Сирии

Российские Военно-космические силы в весной нанесли ракетные удары по четырем сирийским госпиталям, утверждают журналисты The New York Times (NYT), ссылаясь на собственное расследование. Выдержки из публикации привела газета "Ведомости".
Корреспондент NYT утверждает, что с 5 по 6 мая во время "подавления очагов сопротивления правительственным войскам" бомбардировке подверглись хирургический госпиталь Набад аль-Хаят, а также больницы Зита, Аль-Амаль и Кафр Набл в Идлибе. В материале говорится об одном погибшем.
Американцы утверждают, что российское правительство не ответило на их вопросы сославшись на прошлые заявления, в которых говорится о точечных ударах по конкретным целям.
Отметим, что с 2011 года в Сирии погибли 916 медицинских работников. Общее число нападений на них было 583 из них 266 с момента вступления России в сирийский конфликт.
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