Привлечь клиентов: в Барнауле пройдет бизнес-завтрак для предпринимателей

16 октября 2019 года в 9:30 в Барнауле пройдет бизнес-завтрак для собственников и руководителей компаний на тему "Как привлечь новых клиентов. Психология покупателей". Организатором события выступает "Альфа-Банк" совместно с бизнес-тренером Романом Полосьмаком.
Многие бизнес-тренеры учат техникам продаж и переговоров, но мало кто говорит о том, что же происходит в голове у человека, когда он планирует покупку, и можно ли повлиять на выбор потенциального клиента. Об этом и многом другом можно узнать уже в ближайшую среду на бизнес-завтраке.
На мероприятии спикер поделится ценными знаниями:
- Почему клиенты не покупают у вас? Шесть основных критериев выбора компании клиентом.
- Два главных вопроса в маркетинге и как их применять.
- Как перевести желание клиента в потребность. Интерфейсы принятия решений.
- Точки контакта – волшебный инструмент маркетинга. Как его применять.
- Что влияет на продажи в торговой точке/офисе.
- Четыре шага по увеличению количества клиентов без затрат.
Бизнес-завтрак – это неформальное общение предпринимателей за чашкой кофе, на котором руководители могут получить полезную информацию от эксперта в области продаж и маркетинга Романа Полосьмака и установить новые полезные знакомства. А сотрудники банка расскажут о том, почему выгодно быть клиентом "Альфа-Банка".
Все подробности по телефону: +7-913-267-6772 Алена Колотвина
Регистрация: https://hanteh.timepad.ru/event/1087353/
Спикер мероприятия: https://www.instagram.com/r.polosmak/
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