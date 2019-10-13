У москвички удалили полуметровую раковую опухоль

Во время диагностики у 52-летней жительницы российской столицы врачи обнаружили огромную злокачественную опухоль, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Она исходила из малого таза, достигая нижних отделов легких. За счет миоматозных узлов произошло увеличение матки, которое наблюдается во время беременности на сроке 14 недель.
Размеры опухоли в диаметре составили 50х40 см. Так как онкологи поставили диагноз "рак", было принято решение удалять новообразование вместе с маткой. Операция прошла успешно.
Как уточнили в пресс-службе столичного Министерства здравоохранения, пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Теперь ей нужно будет регулярно посещать онкологов, так как существует риск рецидива.
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