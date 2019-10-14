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Бойся Остапа Бендера. Что еще надо знать про бизнес по франшизе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Собственник франчайзинговой компании Сергей Дегтярев рассказал, почему франшиза стала полуматерным понятием и как найти хорошую
Сергей Дегтярев, собственник франчайзинговой компании Fort Family / Фото: Сергей Дегтярев

Сергей Дегтярев, собственник франчайзинговой компании Fort Family / Фото: Сергей Дегтярев

Ежегодно рынок франшиз прибавляет по 20%. Но многие признают: на нем много дилетантов и тех, кто норовит "честно отнять деньги". В эксклюзивном интервью основатель топовой в 2019 году франчайзинговой сети Fort Family Сергей Дегтярев  рассказал amic.ru о качествах настоящего предпринимателя, признаках провальной франшизы и о том, кто сможет купить его продукт стоимостью 4 млн рублей. 

Кто такой Сергей Дегтярев? Основатель сети детских садов Sun Schoo. Включает 81 франчайзинговую точку. По версии журнала Forbes в 2019 году проект возглавил топ российских франшиз. Вместе с партнером Стасом Рублевым развивает сеть квестов "Форт Боярд", "Золотая лихорадка" и "Джуманджи". Два проекта работают в Барнауле.

Почему франшиза – полуматерное слово?

– В Барнауле и в целом в Алтайском крае открывается много кафе, салонов красоты, магазинов и других проектов по франшизе. Но также много закрывается. Почему?

– В России около двух тысяч франшиз и большинство из них представляет микро- и малый бизнес. По моим оценкам только около 50 проектов дают то, что нужно.

Это не значит, что все оставшиеся плохие, просто это не франшизы в чистом виде, а некая помощь в открытии бизнеса. Бывает, что их запускают люди, которые впервые занимаются предпринимательством. Они имеют опыт управления пятью сотрудниками и не представляют, как должна выстраиваться сеть на основе франшиз. 

А бывает, что продукт предлагают откровенные "Остапы Бендеры" (герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок", – прим. ред.). Помните, он знал 400 сравнительно честных способа отъема денег. В результате франшиза стала полуматерным понятием.

– Вы основали несколько франшиз. За квестом "Форт Боярд", как выяснилось на форуме "Мой бизнес", некоторые даже "охотятся". Я о молодом человеке, который ездит на все ваши выступления и говорит, что все равно добьется своего. Как вы их сделали?

– В основе идея, которая нужна людям. Мой партнер, Стас Рублев, профессиональный аниматор. Он увидел проблему: трудно было устроить праздник для детей старше 6 лет. У них уже были дни рождения с мыльными пузырями, принцессами, пони и другими активностями. Ребенку после 10 лет и вовсе сложно было найти что-то интересное.

И мы сделали квест-шоу, но не просто с загадками, а с элементами тимбилдинга, театральными постановками и габаритным оборудованием (весит от 1,5 до 3 тонн в зависимости от формата). Мы упаковали его под бренд известной телеигры "Форт Боярд", который принадлежит французскому медиахолдингу Бониже. В России мы их официальные и единственные представители в сфере развлечений.

На следующем этапе мы тестировали идею. Форт открылся сначала в Красноярске, потом в Краснодаре. Это разные города по климату, уровню жизни и менталитету. Затем настал этап описания бизнес-модели и выстраивания структуры, которая будет управлять сетью. В ней 100 человек, а еще есть отдельная структура – маркетинговое агентство: мы столкнулись с тем, что в регионах предпринимателям не по карману грамотные маркетологи, которые смогут организовать продвижение проекта, в том числе в сети. 

– Ваши франчайзинговые проекты хорошо работают. Вы умеете управлять большой структурой. Почему вы продали сеть детских садов Sun School, которая в топе франчайзинговых проектов Forbes?

– В России этот проект уже не мог ежегодно расти в два и тем более в четыре раза – он и так является лидером на своем рынке. Его сложно тиражировать за рубеж, потому что там совсем другая законодательная база. И, наконец, у меня на тот момент даже детей не было. Сейчас владелец сети Sun School – это женщина, которая является мамой троих детей, у нее образование психолога и очень большой опыт работы с детьми. Ей это гораздо интереснее и она в чем-то справляется даже лучше меня. Мне же хотелось роста, выхода на международный рынок, новых задач и прорывов.

Давайте без матов: какую франшизу покупать?

– Какие составляющие помогут отличить плохую франшизу от той, у которой есть шанс?

– У потенциально успешной франшизы есть бизнес-модель с описанными бизнес-процессами. Причем описали их люди, которые придумали этот бизнес. Это большая ошибка – отдавать упаковку проекта подрядчикам. Да, они могут быть консультантами, но не авторами, потому что они все равно не учтут всех нюансов.

Еще предприятию должно быть не полгода, а как минимум два. То есть оно прошло два цикла сезонности и понимает работу в разные периоды. Его выручка растет, а не падает. А часто франшизу запускают в период падения доходов, чтобы генерировать финансовый поток. Такой спасательный круг для собственника, но не для покупателя.

Обратите внимание: представлен ли бизнес в разных регионах и точках города. Если да, то бизнес-модель адаптирована под разные условия: ее автор представляет, как искать хорошее место под новое кафе или салон красоты, а не действовать наудачу.

– Перед тем как принять окончательное решение, эксперты рекомендуют побывать в головном офисе, познакомиться с руководством и все оценить самому. Это правда так нужно?

– Это необходимый, но недостаточный минимум. Просто знакомство с директором не дает полной картины. К тому же если человек умеет управлять несколькими точками, это не значит, что он может управлять сетью – франшизой. Это как отличие розничного бизнеса от оптового. У нас в управляющей компании работает 100 человек. Из них 70 напрямую заточены на поддержку франчайзи.

Кого не берут во франчайзи?

– Вы видите много покупателей франшиз. Какие у них есть проблемы?

– Часто их изначально неправильно отбирают. У нас есть менеджер по развитию, а у него есть руководитель. Когда соискатель прошел через эти два барьера, он проходит собеседование у исполнительного директора.

– То есть к вам нельзя прийти с нужной суммой денег, кстати, немаленькой – 4 млн рублей – и купить франшизу?

– Можно, но нужно пройти определенные этапы. Наша задача – отобрать тех, у кого получится, из кого можно за год сделать предпринимателя. Наш продукт – партнеры, которые с нами зарабатывают деньги и которым нравится находиться с нами. Если они не зарабатывают или им что-то не нравится, значит, мы свой продукт неправильно производим.

– Получается, что купить франшизу скорее всего сможет только человек с опытом в бизнесе? Как же тогда идея франшизы – старт с минимумом рисков, о котором вы говорили?

– Франшизой квеста "Форт Боярд" и другими владеют разные люди, но, действительно, только для 25% из них – это первый опыт своего дела. Остальные 75% уже в бизнесе. Но здесь не имеет значения предыдущая занятость. Важно получать удовольствие от своего дела. Наша задача – быть счастливыми. Когда в конце тебя спросят: "Ну как?" Ты ответишь: "Да я так кайфанул за эти 70/80/90 лет".

Есть у предпринимателей шанс?

– Что происходит на рынке франчайзинга в целом в России? 

– Благодаря популяризации предпринимательства малый и микробизнес хочет открываться. Проще это делать по франшизе, поэтому рынок франчайзинга растет на 20% в год, в отличие от ВВП, который за 2018 год вырос на 2,3%. Это не предпринимательство в чистом виде с конфликтами и рисками. Человек получает протестированный проект, который будет приносить прибыль. Если, конечно, франшиза выбрана правильно.

– В Алтайском крае хотят на 20% увеличить число людей, занимающихся малым и средним бизнесом. Такие форумы, как "Мой бизнес", помогут?

– Конечно. Они расширяют картину мира: люди видят кейсы, тех, у кого получилось выстроить проект. Они видят, что они ничем не отличаются: ходят по той же земле, родились в небогатых семьях, у них примерно такой же IQ (у кого-то может быть и высокий, но не у всех). Они видят людей разных, в том числе похожих на себя.

– Многие спикеры форума "Мой бизнес" подчеркивали: не все люди – предприниматели. Но в зале были сотни людей, которые хотят открыть бизнес. У них получится?

– Только 3-4% людей – предприниматели. Они патологически любят риск, живут завтрашним днем, кайфуют от конфликтов, переживают банкротства и идут дальше. Я в своих первых проектах совершил все возможные ошибки. И это крутой опыт. Франшиза – это способ перескочить этап сумасшедших рисков. Человек получает продукт, который придуман, создан и протестирован.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

14.10.2019 09:50
- гость -

Дустом их, дустом! Иш, набежали! Инфо-цыгане!

А, вот этот бред вообще заслуживает отдельной статьи:

"– Только 3-4% людей – предприниматели. Они патологически любят риск, живут завтрашним днем, кайфуют от конфликтов, переживают банкротства и идут дальше. "

Статьи в УК.

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