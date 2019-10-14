14 октября Алтайский край ждет по-летнему теплая погода

Жители Алтайского края могут насладиться солнечной и теплой погодой в понедельник, 14 октября, следует из прогноза регионального ЦГМС.
Днем воздух прогреется от +17°C до +22°C, ночью будет значительно холоднее – от +1°C до +6°C (местами на востоке и в предгорьях до -5°C). Ветер северо-восточный, 2-7 м/с с порывами в южных районах до 12 м/с. Утром местами туман.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +18°C до +20°C, в темное – от +1°C до +3°C. Без осадков.
В последующий день тепло сохранится. Во вторник максимальная дневная температура в регионе может достичь +23°C.
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