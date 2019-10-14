Сильный зуд может указывать на рак, выяснили ученые

У страдающих от кожного зуда людей рак диагностируется в несколько раз чаще, пишет "Медикфорум" со ссылкой на совместное исследование ученых из США и Германии.
Международная исследовательская группа во главе с Валери Ларсон из Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе и Соней Стендер из Университетской клиники Мюнстера проанализировала данные почти 17 тыс. взрослых пациентов, которые проходили лечение кожного зуда в период между 2013 и 2017 годами.
Полученные результаты были сопоставлены с данными примерно пяти миллионов пациентов, которые не испытывали зуда. Отчет о проделанной работе был опубликован в журнале Американской академии дерматологии.
Выяснилось, что пациентам с зудом рак диагностировали в шесть раз чаще.
В частности исследователи обнаружили, что существует связь между кожным зудом и вызываемой им сыпью на коже с двумя формами лейкемии, опухолями костей, бронхиальными карциномами и множественной миеломой.
Согласно гипотезе исследователей, у зуда и опухолей может быть общий пусковой механизм, усиливающий воспаление и вызывающий ответные реакции на него.
Ученые пока не могут точно сказать, что возникает первым: опухоль или зуд. Однако обнаруженную связь они оценивают как очень важный результат, поскольку речь может идти о новом симптоме, который должен стать поводом для обследования на возможный рак.
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