Снег выпадет в Алтайском крае на этой неделе

В Алтайский край на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.
Метеорологи считают, что минимальной дневной отметки, 0 градусов, столбик термометра достигнет 20 октября.
А за день до этого с вероятностью 75% в регионе пройдет первый снег. Длительное бабье лето закончится во вторник, 15 октября, когда выпадут обильные осадки (4,3 мм).
Согласно прогнозу, в понедельник средняя температура днем составит +20°C, во вторник +17°C, в среду +15°C, в четверг +12°C, в пятницу +6°C, в субботу +3°C, а в воскресенье 0°C. Ночные заморозки прогнозируют в ночь на пятницу (-1°C), субботу (-4°C) и воскресенье (-7°C).
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