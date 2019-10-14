Сборная России по футболу досрочно завоевала путевку на Евро-2020

13 октября сборная России по футболу обыграла команду Кипра и гарантировала себе выход в основную стадию Чемпионата Европы – 2020.
Российские футболисты забили пять безответных мячей в ворота соперника.
Российская сборная держала преимущество весь матч: статистика по ударам – 25:3.
Дубль в матче оформил Денис Черышев, по одному мячу на счету Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Александра Головина. Итоговый счет встречи – 5:0.
Набрав 21 очко, сборная России занимает второе место в группе и гарантирует себе место в основном этапе турнира.
Победа над сборной Кипра стала для Россиян седьмой подряд – это лучший результат в истории команды.
Комментарии