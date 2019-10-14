АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает школьников на бесплатные каникулярные курсы по физике для подготовки к ЕГЭ.
Занятия, на которых будут рассмотрены тематические задания по механике, проведут ведущие преподаватели кафедры "Физика" АлтГТУ, имеющие большой опыт работы на подготовительных курсах.
Занятия будут проходить в период осенних каникул с 2 по 4 ноября 2019 года:
- 2 ноября – с 13:30 до 17:50
- 3 ноября – с 9:00 до 13:20
- 4 ноября – с 9:00 до 11:50.
Сбор на первое занятие состоится 2 ноября с 12:30 до 13:15 в актовом зале АлтГТУ (4 этаж главного корпуса, пр. Ленина, 46).
Для посещения курсов необходимо зарегистрироваться до 17:00 часов 1 ноября 2019 года.
Телефон для справок: (3852) 29−07−37.
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