"Джокер" вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
По предварительной информации, с 10 по 13 октября картина собрала 419,5 млн рублей (с начала проката 1,3 млрд рублей). Ближайшими преследователями стали "Эверест" с 192,6 млн рублей (504,5 млн рублей) и "Гемини" с 172,1 млн рублей (новинка).
В российском прокате "Джокер" появится 3 октября. Фильм получил главную награду Венецианского кинофестиваля.
Картина рассказывает о становлении одного из ключевых антагонистов вселенной комиксов DC. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль.
Его герой борется с множеством психических расстройств, которые мешают ему жить. На фоне всеобщей депрессии и разрухи превращается в убийцу, для которого жизнь других совершенно ничего не стоит, а смерть воспринимается как обычная шутка.
Комментарии