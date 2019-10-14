В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма

В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода, передает ТАСС.
Как рассказал председатель городской избирательной комиссии Вадим Антошин, первые результаты стали известны после подсчета 15 тыс. бюллетеней. Окончательные итоги подведут позже. Всего в голосовании приняли участие 97,4 тыс. человек.
Участок бывшего приборостроительного завода располагается в историческом центре города.
Изначально храм собирались построить в сквере у Театра драмы, но такое решение вызвало массовые протесты. Были задержаны около 70 человек, более 20 арестованы.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в связи с массовыми протестами против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера призвал население Екатеринбурга к диалогу.
Президент Владимир Путин предложил местным властям провести опрос мнения жителей Екатеринбурга о возможных площадках. Храм должен объединять, а не разъединять, подчеркнул он.
Комментарии
Горжусь жителями Екб! Отстояли сквер, показали отличный пример, что с ними можно бороться
Кхе, кхе.... За чей счёт банкет? Если попы оплатили, то ладно, а если народишко то не айс...
Если честно, уже настораживает такое массовое строительство храмов. Хотят показать величие церкви - дело хозяйское. Но почему это не делать построив школу, садик, больницу, роддом и т.д.? Ежегодно РПЦ получает от государства гранты, субсидии, льготы на миллиарды рублей, а они на них майбахи покупают и строят никому не нужные храмы, как вышки сотовой связи через каждый 2 км. Неужели не видят, что только злят этим население?
14.10.2019 10:18
Дядька
Оплатит то народ, но попы будут с пеной у рта доказывать, что все из прихода.
Символ времени: вместо завода - церьква.
То ли дело у нас мэрия выделила 3 участка под строительство храмов, и не какого шума и гама. А многие даже об этом и не знают. Как это принято делать, по тихому, такое ощущение что во власти собрались все тихушники. У нас многие то и не знают главных злодеев в лицо, которые антинародными решениями опускают край. Вот так по тихому и живем в болоте. Осталось сказать ква.
Никто не знает истинного предназначения церквей. Возможно, недалеко от истины сравнение с сотовыми вышками. Но какой цели будет служить эта сеть?..
Екатеринбург - это город с яй..ми.