Дороги перекроют под Барнаулом днем 14 октября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия двух дорог в понедельник днем 14 октября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
С 12:00 до 15:00 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Косиха.
С 12:00 до 15:00 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Украинский.
Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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