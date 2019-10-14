Диджея убили за "неправильную" музыку в Ленинградской области. Видео

Мужчина ударил ножом сотрудника кафе за "неправильную" музыку в Кировском районе Ленинградской области, сообщает 47news.ru. Удар пришелся в сердце. От полученного ранения он скончался.
Трагедия произошла ночью 13 октября. Один из посетителей кафе в нецензурной форме выразил недовольство репертуаром заведения и потребовал сменить композиции.
Диджей проигнорировал критику в свой адрес, отказавшись подстраиваться под вкусы клиента. В ответ "меломан" убил мужчину.
В ролике видно, как к убийце с тесаком в руках пытается прорваться брат погибшего, который работает официантом в том же заведении. Однако посетители не дали ему свершить самосуд.
Преступник с места происшествия скрылся. Теперь его разыскивают правоохранительные органы.
Комментарии
в данном случае "око за око" без долгого следствия было бы справедливо.
толпа каких-то неадекватов. Даже не смогли его удержать,дали скрыться...........между ног бы впаяли и вася косой.
Киркорова поди включал?
охрана - лошьё немытое. их косяк.посетитель с ножом, еще и скрылся.
Посетитель наверное был непростой, раз за него весь зал впрёгся.
брат погибшего, который работает официантом в том же заведении. Однако посетители не дали ему свершить самосуд.
Посетители не дали ему лечь рядом с братом, стать вторым трупом.
.между ног бы впаяли и вася косой.
И часто Вася тебе между ног впаивает?
Нельзя включать голубую луну.
и гопна стайл
Включил Бузову "Мало половин"?
в репертуаре был Псой Короленко?
14.10.2019 10:42
- гость - часто Вася тебе между ног впаивает?
Вася - косой, поэтому что-то определённое сказать сложно.
Хватит глумиться, человек погиб за пустяк, молодой человек, у которого вся жизнь впереди! Что Вы за люди то, одно зубоскальство во всех новостях....
Киркорова поди включал?
В Афгане десантники и Розенбаума освистывали за его блатняк.