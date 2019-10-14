Следы медведя заметили рядом с алтайским селом

В Тальменском районе заметили медвежьи следы в 700 метрах от села Анисимово. Свою находку селяне сфотографировали и отправили снимок в паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
"Второй год в этой части Тальменского района находят следы медведя. В прошлом году локализовывались ближе к селу Загайново, в этом – переместились к Анисимово. Самого медведя местные жители, к счастью, не встречали. За последние лет десять кроме зайцев и лис были замечены следы волков, теперь вот и медведи", – рассказал местный житель.
Стоит отметить, что ранее жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов проинформировали об учащении случаев встреч человека с медведем.
В начале августа след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка Первомайского района.
В конце месяца участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в четырех километрах от населенного пункта.
Также были замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества. Случаев нападения диких животных на людей не зафиксировано.
Специалисты связали миграцию диких животных, в том числе волков, кабанов, медведей и рысей, с масштабными лесными пожарами на территории Красноярского края.
Комментарии
Ццц! Нише! Это не я
Только горе-специалист или журналист может связать появление диких животных на Алтае с пожарами в Красноярском крае
отстаньте от медведей!