В Республике Алтай 14 октября отключают аналоговое ТВ-вещание

14 октября – последний день перехода на цифровое вещание в Республике Алтай и еще 20 регионах РФ. После этого по всей России будет отключена передача ТВ-картинки по аналоговому сигналу.
Процесс уже завершен в 64 регионах. Последними отказывается от аналога 21 субъект РФ, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Ранее власти Горно-Алтайска объявили, что частично компенсируют местным жителям расходы на покупку ТВ-приставки в связи с переходом на цифровое вещание.
Отдельные категории граждан могут обратиться в мэрию с просьбой возместить расходы на покупку специального устройства для приема "цифры".
Соответствующие выплаты предусмотрены инвалидам Великой Отечественной войны, участникам ВОВ и малоимущим гражданам из семей, чей доход на одного человека не превышает размера прожиточного минимума.
В качестве компенсации одной семье может быть выплачено не более 1150 рублей. Для получения денег нужно подтвердить факт покупки ТВ-приставки и представить документы о том, что человек действительно принадлежит к одной из групп, имеющих право на выплаты.
Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов.
На данный момент на цифровой сигнал перешли 64 субъекта России. В рамках четвертой, последней волны запланировано отключение аналогового сигнала в оставшемся 21 субъекте страны, среди которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, Забайкальский край, Алтай, Ингушетия, Башкирия и другие.
Комментарии
страшная трагедия
Всё, конец. Кина не будет...