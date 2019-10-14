ДТП заблокировало движение трамваев в Барнауле

ДТП с участием трамвая произошло в краевой столице 14 октября, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
На перекрестке улиц Балтийской и Попова автомобиль Hyundai Elantra протаранил городской электротранспорт.
В результате происшествия движение трамваев в направлении Павловского тракта заблокировано.
Комментарии
Сегодня утром на Взлетная-Попова тоже стояли на путях две машины.
Попова-Семёнова тоже авария.
достали эти любители постоять на трамвайных путях. У нас любят ченибуть к чемунибуть приравнивать. Нада трамвайные пути к ЖД приравнять. И вообще - надо так, встал на трамвайных путях - ходи пешком полгода и пересдавай на права потом.
Трамвай должен иметь приоритет проезда перекрёстков (ROW-. При подъезде к перекрестку ему в автоматическом режиме должен включаться зелёный свет. У многих это не укладывается в голове в РФ, но такова стандартная практика для того чтобы общественный транспорт мог конкурировать с личным.
В идеале трамвайная инфраструктура не должна иметь пересечений с автомобильной (LRT система с приоритетом ROW-A)
14.10.2019 12:26
АБОРИГЕН
Идея с зелёным трамваю классная но прокатит тока на простом перекрёстке типа красноармейский-молодёжная, а вот например на площади октября такое не прокатит.
14.10.2019 12:35
месный
Это не самый сложный случай где подобная система может быть внедрена.