Конгрессмен поздравил моряков США фото с российским кораблем

Американский конгрессмен Брайан Маст в своем аккаунте в Twitter поздравил американских моряков с Днем ВМС США, прикрепив к поздравлению изображение российского корабля.
Журналисты заметили, что на кадре изображен крейсер "Петр Великий". Одним из первых такой неординарный "подарок" прокомментировал журналист Politico Дэйв Браун.
"Есть две замечательные традиции 13 октября: празднование Дня ВМС США и публикация в Twitter фотографий российских кораблей для празднования этой даты", – заявил Браун (цитата по RT).
После этого Маст заметил свою оплошность и поменял иллюстрацию на поздравительный видеоролик от ВМС США.
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