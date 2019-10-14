Умер главный офтальмолог Алтайского края Александр Репин

Главный офтальмолог Алтайского края, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Александр Репин скончался после продолжительной болезни в воскресенье, 13 октября.
"Да, это правда. Умер вчера утром", – подтвердили в Алтайской краевой офтальмологической больнице, которую возглавлял Александр Леонидович.
Как уточнили в региональном Минздраве, прощание с заслуженным врачом пройдет 15 октября с 11:30 до 13:00 в траурном зале по адресу: г. Барнаул, ул. Аносова, 8.
Александр Репин родился 1 февраля 1953 года. В 1994 году был назначен главным врачом Алтайской краевой офтальмологической больницы на 200 коек – одной из самых крупных специализированных больниц не только в Сибири, но и в стране. В 2003 году, учитывая колоссальный врачебный и организационный опыт, Александр Леонидович был назначен главным внештатным офтальмологом Алтайского края. Награжден почетными грамотами министра здравоохранения РФ (2001 год), администрации Алтайского края, главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. В 2002 году присвоено почетное звание "Заслуженный врач РФ". В 2011 году награжден медалью "За заслуги в труде".
Комментарии
С такой нагрузкой все там будем
Как жаль… Прекрасный человек, замечательный врач… Таких неравнодушный людей в медицине по пальцам пересчитать можно. Светлая память