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Умер главный офтальмолог Алтайского края Александр Репин

, ИА "Амител"
Прощание с Александром Леонидовичем состоится во вторник, 15 октября
Репин Александр Леонидович / Фото: Altairegion22.ru

Репин Александр Леонидович / Фото: Altairegion22.ru

Главный офтальмолог Алтайского края, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Александр Репин скончался после продолжительной болезни в воскресенье, 13 октября.

"Да, это правда. Умер вчера утром", – подтвердили в Алтайской краевой офтальмологической больнице, которую возглавлял Александр Леонидович.

Как уточнили в региональном Минздраве, прощание с заслуженным врачом пройдет 15 октября с 11:30 до 13:00 в траурном зале по адресу: г. Барнаул, ул. Аносова, 8.

Александр Репин родился 1 февраля 1953 года. В 1994 году был назначен главным врачом Алтайской краевой офтальмологической больницы на 200 коек – одной из самых крупных специализированных больниц не только в Сибири, но и в стране. В 2003 году, учитывая колоссальный врачебный и организационный опыт, Александр Леонидович был назначен главным внештатным офтальмологом Алтайского края. Награжден почетными грамотами министра здравоохранения РФ (2001 год), администрации Алтайского края, главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. В 2002 году присвоено почетное звание "Заслуженный врач РФ". В 2011 году награжден медалью "За заслуги в труде".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.10.2019 15:26
- гость -

С такой нагрузкой все там будем

14.10.2019 16:04
- гость -

Как жаль… Прекрасный человек, замечательный врач… Таких неравнодушный людей в медицине по пальцам пересчитать можно. Светлая память

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