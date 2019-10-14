В Барнауле банкротят легендарную типографию, в которой печатается весь официоз

Акционерное общество ИПП "Алтай", управлявшее старейшим полиграфическим комплексом в крае, до 16 декабря должно завершить процедуру банкротства. В типографии сегодня печатаются "Алтайская правда", "Вечерний Барнаул", многие районные и коммерческие издания. Однако вряд ли имущество комплекса распродадут, и газетам придется искать новую типографию. Договоры, по данным amic.ru, заключены уже с другим юрлицом.

Кто банкротит ИПП?

Как следует из материалов Арбитражного суда Алтайского края, еще 17 июня единственный акционер общества принял решение о его ликвидации. А уже 27 июня региональный арбитраж признал ИПП "Алтай" банкротом по иску "Московского индустриального банка", который обратился в суд за месяц до этого. ИПП задолжало банку почти 193 млн рублей.

К числу кредиторов также присоединились гражданин Владимир Беспалов, налоговая и три компании. В числе последних – две фирмы, связанные с самим ОАО ИПП "Алтай": "Алтайстрой" и "Строй Инвест".

Компания "Алтайстрой" является единственным акционером общества, согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса (e-disclosure.ru). А учредителем компании "Строй Инвест", по данным налоговой службы, является Валид Газиев, который также входит в совет директоров ИПП "Алтай".

Конкурсным управляющим суд назначил Илью Матиняна.

Сколько должно предприятие?

Как следует из материалов дела, в 2011 году "Московский индустриальный банк" выдал полиграфическому предприятию кредит на сумму 150 млн рублей на реализацию инвестпроекта: покупку и монтаж полиграфического оборудования, строительно-ремонтные работы в помещениях под приобретаемое оборудование. Вернуть деньги банку ИПП должно было до июня 2016 года. Но не вернуло.

Общая кредиторская задолженность ОАО, следует из решения суда, которое ссылается на слова ликвидатора предприятия, составляет более 310 млн рублей. При этом самому ИПП должны 5,1 млн рублей, а стоимость его имущества оценивается в 63,3 млн.

Однако в независимом сентябрьском отчете об определении рыночной стоимости имущества говорится, что она составляет почти 170 млн рублей. Сюда входят помещения типографии, здание котельной, земельные участки, хозпостройки, транспорт, другие объекты.

Котельная отапливает не только типографию, но и несколько других объектов, включая недавно построенный дом на пересечении ул. Никитина и пр. Красноармейского. Само котельное оборудование, как следует из решения собрания кредиторов, принадлежит компании "Строй Инвест" и его взяли в аренду.

Распродадут ли типографию?

Кредиторы, как говорится в решении их собрания от 24 сентября, утвердили положение о начальной стоимости, порядке, условиях и сроках продажи имущества. Однако в доступе этого документа нет.

По данным amic.ru, сегодня постоянные клиенты типографии перезаключили договоры с другим юридическим лицом. Предположительно это может быть ООО "ИПП "Алтай", которое, по данным налоговой службы, зарегистрировано в апреле 2019 года. Его учредителем является компания "Ни-строй", ключевой собственник которой – Олег Ко, бизнес-партнер Валида Газиева и член света директоров ОАО "ИПП "Алтай".

Генри Роор, главный редактор "Алтайской правды", сообщил, что у него "нет опасений", что типография прекратит свое существование. Он подтвердил, что договор заключен с ИПП "Алтай", не уточнив "какие там буквы впереди стоят".

Сейчас ОАО активно взыскивает долги перед предприятием с 11 юрлиц, а также с граждан, которые задолжали коммунальные платежи за отопление.

Сегодня, по приблизительным подсчетам, еженедельный тираж, который печатается в типографии, превышает 100 тыс. экземпляров.