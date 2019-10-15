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Лазертаг, постапокалипсис, Инди Джонс: что привлекает барнаульцев в торговых центрах

, ИА "Амител"
ТЦ "Заря" вызывает большой интерес благодаря уникальному комплексу развлекательных площадок

Торговый центр "Заря" 29 сентября 2019 года отпраздновал свой первый день рождения. За это время ему удалось из "очередного ТЦ в спальном районе" превратиться в уникальное место для развлечений и отдыха.

"В Барнауле очень много торговых центров, рынок перенасыщен, поэтому мало просто предоставить площадь в аренду, чтобы добиться успеха. Мы с самого начала работали над тем, чтобы создать в "Заре" развлекательный комплекс, аналогов которому нет в городе. Сегодня уже можно сказать, что нам это удалось. Это идеальное место для отдыха, проведения праздников и корпоративов, так как оно рассчитано на все возрастные группы", – рассказывает Мирослав Вдовин, заместитель директора.

Сегодня здесь созданы развлекательные площадки, ради которых ТЦ "Заря" посещают жители Барнаула и даже районов Алтайского края.

"Главная изюминка "Зари" – это стрелковый клуб "Трофей", который расположен на третьем этаже. Это комплекс из 12 тиров, в которых можно пострелять по мишеням из пневматических ружей и автоматов, из лука или арбалета, научиться метать ножи и топоры. Мы старались удовлетворить вкусы и интересы посетителей разного возраста и уровня подготовки. Стрелковый клуб интересен и тем, кто никогда раньше не держал в руках оружие и только приобщается к стрелковому спорту, и опытным стрелкам. Есть тир и для самых маленьких, в котором стреляют мягкими гелевыми пульками", – говорит Мирослав Вдовин.

Несколько месяцев назад в стрелковом клубе "Трофей" появилась лазертаг-арена. Она оформлена так, чтобы создавалось ощущение участия в настоящем сражении на космическом корабле. Игроки делятся на команды, надевают специальные жилеты с датчиками, вооружаются "бластерами" и соревнуются в одном из нескольких сценариев.

Отдохнуть от перестрелок можно в атмосферном антикафе "Бункер", оформленном в постапокалиптическом стиле. Здесь предлагают настольные игры, игровые приставки, чай, кофе и печенье. В интерьере много различных антуражных предметов, поэтому каждое посещение "Бункера" – это гарантированное обновление личной ленты "Инстаграма". Это отличное место для празднования дня рождения, ведь сюда можно прийти со своими продуктами или заказать доставку. Оплачивается только время пребывания.

Антикафе при этом используется не только как место отдыха: сюда часто приходят фрилансеры, чтобы поработать в спокойной обстановке. 

"Недавно мы открыли игровое шоу-квест “Джуманджи”, в котором участники переживают приключения в духе фильмов об Индиане Джонсе. Это динамичная спортивная командная игра. Она востребована как площадка для проведения корпоративов и тимбилдинга. Также здесь проводят детские дни рождения и прочие семейные праздники. Причем взрослые играют вместе с детьми", – подчеркивает Мирослав Вдовин.

 

Самая новая на текущий момент развлекательная площадка – картодром, под который отведен весь цокольный этаж. Это крытый картинг-клуб европейского уровня. Таким образом, "Заря" стала интересна и тем, кто любит скорость, дух соперничества и рев моторов. Кататься можно и взрослым, и детям.

"Сегодня обязательный элемент любого торгового центра – игровая площадка. У нас такая тоже есть, она называется "Карусели". Недавно мы сделали ее реконструкцию: площадь увеличилась в три раза, появились новые аттракционы. Дети здесь могут весело провести время, пока родители спокойно делают покупки в торговых отделах. Кроме того, "Карусели" – это беспроигрышный вариант детского досуга. У нас часто проводят дни рождения, поэтому мы сделали два банкетных зала. По выходным в "Каруселях" детей развлекают аниматоры", – добавляет Мирослав Вдовин.

При всем этом "Заря" остается центром для шопинга, где можно купить от ежедневного набора продуктов до одежды и мебели. В числе арендаторов – "Пятерочка", "Идея от IKEA", "Дрема", FixPrice, "Мокрый нос".

ТЦ "Заря"
г. Барнаул, ул. Власихинская, 166
Режим работы: с 8:00 до 22:00; без выходных

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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