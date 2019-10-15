Какой анализ чаще всего сдают в Сибири

Лаборатория "Гемотест" снизила цену на самое востребованное в Сибирском федеральном округе исследование. По данным компании, им оказался клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (измерением скорости оседания эритроцитов).
С клинического анализа крови начинается диагностика большинства известных заболеваний, исследование также является обязательным при профосмотрах, динспансеризации, зачислении в школу, госпитализации, поэтому неудивительно, что сибиряки заказывают его чаще всего.
"Клинический анализ крови – это самое важное комплексное лабораторное исследование при обследовании человека с любым заболеванием, – отметил представитель компании "Гемотест". – Изменение исследуемых показателей, как правило, происходит задолго до появления видимых симптомов болезни".
Анализ определяет основные качественные и количественные характеристики крови: число и соотношение разных видов клеток, концентрацию важнейшего белка – гемоглобина, при помощи которого по крови транспортируются кислород и углекислый газ, и многое другое. Всего исследование включает 21 показатель, благодаря чему анализ может выявить самые разные изменения здоровья – от анемии и риска развития новообразований до воспалительных процессов, инфекций, заражения гельминтами и аллергии.
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет самым дешевым: во всех лабораторных отделениях "Гемотест" в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена – 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования компания предоставит уже через один день после взятия крови, их можно будет получить по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать в любом лабораторном отделении (необязательно том же, где сдавался анализ). Консультанты контакт-центра бесплатно помогут расшифровать результаты и выявить изменения показателей, при которых нужно обратиться к врачу.
ЛО-50-01-010903 от 21.05.2019г, ЛО-40-01-001697 от 10.07.2019г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лабораторные отделения "Гемотест" в Барнауле:
ул. Балтийская, 12
ул. Советская, 7