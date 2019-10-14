Тренер советских чемпионок по биатлону умер в Барнауле

Известный алтайский тренер по биатлону Алексей Паршиков скончался после продолжительной болезни, сообщает "Алтайский спорт". Ему было 66 лет.
Проститься с ним можно будет 15 октября с 9:00 до 11:00 в барнаульском ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8.
Алексей Паршков приносил славу Алтайскому краю сначала как лыжник, а затем и как тренер. Он подготовил первых в регионе мастеров спорта по биатлону среди женщин. Под его руководством Галина Верещагина и Ольга Чудова становились чемпионками СССР.
Последние годы жизни он трудился в Алтайском училище олимпийского резерва, где на протяжении 12 лет отвечал за подготовку лыжных трасс, ремонт и обслуживание оборудования.
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