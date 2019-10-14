Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздничные выходные

Труд в нерабочий праздничный день должен оплачиваться в двойном размере, при этом сотрудник сам должен захотеть поработать вместо положенного отдыха, сообщает РИА "Новости".
В Роструде сообщили, что привлекать к работе в праздничные выходные можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, также должно быть издано официальное распоряжение или приказ.
При этом просить поработать можно только в случае непредвиденных обстоятельств, от которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.
За такую работу должны платить как минимум в два раза больше денег. Впрочем, работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха.
Можно и без согласия
Существует ряд ситуаций, при которых работника можно вызвать и без его согласия. Это, к примеру, предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий, предупреждение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.
Привлечь сотрудника без его согласия можно также из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ – из-за пожара, наводнения, землетрясения и так далее. В общем, речь идет о всех случаях, которые ставят под угрозу жизнь людей.
Женщины с детьми
Есть ряд категорий сотрудников, которых можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке. Это инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки и отцы-одиночки с детьми до пяти лет, а также работники с детьми-инвалидами или ухаживающие за больными членами семьи, опекуны и попечители несовершеннолетних. Чтобы их вызвать на работу, необходимо убедиться, что это не повредит их здоровью.
Представителей творческих профессий можно привлекать к работе в праздники, если это предусмотрено коллективным договором или локальным документом.
Напомним, последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Комментарии
Вы главным напомните
Точно! А я и забыл, да и не знал. А теперь-то точно знаю, что в двойне платить надо. Ну теперь всё по другому будет. Теперь-то я знать буду...