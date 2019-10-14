В Алтайском крае ведущие "Орла и решки" спрятали 500 долларов

Приезжавшие несколько дней назад в Алтайский край ведущие тревел-шоу "Орел и решка" где-то спрятали 500 долларов, рассказали в пресс-службе телеканала "Пятница!".
Отмечается, что в новом сезоне произойдут изменения в правилах проекта. В частности, теперь ведущие в каждом городе будут прятать сразу пять бутылок со 100 долларами в каждой. Предположительно, речь идет о Барнауле, ведь именно здесь они провели больше времени.
Впрочем, где именно искать клад, можно будет узнать уже совсем скоро – во вторник, 15 октября, когда стартует новый сезон "Орел и решка. Россия".
Ведущими программы стали Мария Миногарова и Мария Горбань, которые продолжат рассказывать о необычных маршрутах для путешествий по стране. В новом сезоне они побывают в Прибайкалье, Алтайском, Камчатском и Краснодарских краях, на Урале, в Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах страны.
Ранее сообщалось, что съемочная группа тревел-шоу посетила Барнаул и Алтайский район. Из туристических объектов на Алтае в передачу включат "Бирюзовую Катунь". Еще одним местом съемок стала пасека местного фермера.
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