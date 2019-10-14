Первое заражение корью зафиксировано этой осенью в Барнауле

В Алтайском крае зафиксировали первое заражение корью за текущую осень, заявил на аппаратном совещании министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Как уточняет "Алтайская правда", заболел корью житель Барнаула. Он заразился вирусом во время зарубежной поездки. Людям, которые с ним контактировали, экстренно поставили прививки.
Напомним, первый случай диагноза "корь" в этом году на территории региона поставлен жителю Баевского района. Его сразу же госпитализировали, но перед этим он успел заразить семь человек.
До этого центром эпидемии кори стала столица Сибири. Там заразились свыше 50 человек. Многие из них входили в общину христиан-баптистов, которые собирались для службы в церкви на Севастопольской, 50, и сознательно отказывались от прививок.
Корь – это острая вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не прививался от этой инфекции, то при контакте с больным он заразится со 100% вероятностью.
Единственным и эффективным методом защиты от кори является прививка. Она делается детям в возрасте до года. Повторная вакцинация проводится в шесть лет.
Взрослым людям от 18 до 35 лет ставится прививка в том случае, если они не болели, не привиты, или прививались один раз. В возрастной категории 36-55 лет при тех же условиях вакцинация от кори показана представителям некоторых профессий.
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