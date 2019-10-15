Жители Алтая могут купить автомобиль с пробегом по сниженной ставке от 2,5%

ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе "ЭкстраЛайт". В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п.п. и теперь составляет от 2,5%.
Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформления страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе "Вместо КАСКО" (5 п.п.) и при наличии карты "Автолюбитель" (2,5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.
"Спрос на автомобили с пробегом с каждым годом растет. В рамках нашей стратегии мы учитываем потребности клиентов и стараемся предоставить им максимально привлекательные ставки. Именно поэтому мы снизили ценовые параметры по продукту, тем самым сделав его еще доступнее – от 2,5% годовых, – комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ. – Банк предлагает индивидуальный подход к каждому заемщику. Так, с помощью программы-конструктора клиенты смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, программу страхования залога "Вместо КАСКО", карту "Автолюбитель".
В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет – для иностранного, 10 лет – для отечественного. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.
ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тысячи сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября 2019 года составил 115,5 млрд рублей.
Банк ВТБ ПАО
Комментарии
есть тут счетоводы?
объясните пжста!!!