Кухни народов мира, награждения и яркий концерт: АГМУ отпразднует юбилей

17 октября 2019 года в концертном зале "Сибирь" пройдет торжественный концерт "АГМУ – 65 лет!", который завершит цикл праздничных мероприятий, посвященных юбилею Алтайского государственного медицинского университета. В торжестве примет участие коллектив вуза – профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты, ординаторы, аспиранты, научные работники.
Почетными гостями юбилейного праздника станут руководители федерального и регионального Министерства здравоохранения РФ, депутаты Государственной Думы РФ, Правительства Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края, администрации города Барнаула, делегации из соседних регионов – республик Алтай и Тыва, медицинских вузов Сибири и вузов Алтайского края, почетные профессора, члены Ученого совета вуза, главные врачи медицинских организаций, выпускники разных лет.
На первом этаже концертного зала будет организована фотовыставка, отражающая жизнь вуза в историческом аспекте и современные реалии.
В зоне "Кухни народов мира" угощать гостей праздника национальными блюдами будут студенты АГМУ из Индии, Нигерии, арабских стран, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также республик Тыва и Алтай.
В 15:00 начнется торжественная часть. На сцене будут чествовать представителей медицинских династий вуза. Ярким и запоминающимся моментом праздника станет вручение и.о. ректора АГМУ Игорем Салдан мантий семи вновь принятым почетным профессорам университета: Николаю Герасименко, Владимиру Гранитову, Владимиру Кожевникову, Александру Лазареву, Александру Неймарку, Владимиру Оскреткову, Владимиру Янковскому.
Почетные гости поздравят коллектив вуза с юбилеем и вручат награды федерального, регионального и муниципального уровня профессорам, преподавателям и сотрудникам АГМУ.
Вокальные и хореографические коллективы Барнаула и Алтайского медицинского университета порадуют гостей праздника творческими выступлениями.
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