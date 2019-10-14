Мощная магнитная буря обрушится на Землю в октябре

Магнитная буря накроет Землю на следующей неделе. Ее пик придется на 24 и 25 октября, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
Мощность магнитных волн составит около пяти баллов. В понедельник, 21 октября сила их воздействия будет на уровне четырех баллов, что также значительно выше нормы.
Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.
Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.
По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в пять раз увеличивается количество самоубийств.
Комментарии
Насчет мощной бури вы преувеличиваете. На Солнце сейчас не наблюдается вспышек так как Солнце сейчасм находится в минимуме активности.
Кр-5 это G1, т.е. слабая магнитная буря.