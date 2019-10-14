Ирландец на собственных похоронах разыграл собравшихся

Отец четверых детей ирландец Шэй Брэдли очень любил розыгрыши, и перед смертью завещал исполнить свою последнюю волю, включив в гробу на похоронах аудиозапись со своим голосом, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.
Правда, на пленке оказалась не прощальная речь, а последняя шутка. Когда гроб уже спустили и приготовились закапывать, из него раздался голос Брэдли.
"Я тут что, священника слышу? Выпустите меня, это Шэй! Прям перед вами, ну, в коробке! Тут темно вообще-то! Вы чего задумали? Эй! Выпустите! Я просто хотел попрощаться с вами", – прозвучало из могилы.
Зная характер умершего, многие смеялись. Ему удалось почти невозможное – вызвать смех на собственных похоронах.
Запись последнего розыгрыша Брэдли разместила в социальной сети его внучка. Она призналась, что дед всегда хотел, чтобы его родственники уходили с траурной церемонии, улыбаясь. По ее словам, ему это удалось.
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