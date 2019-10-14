Медведев потребовал прекратить "подгонять" статистику смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал губернаторов регионов прекратить манипуляции со статистикой, сообщает ТАСС.
На заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам он потребовал не "подгонять" показатели смертности. Тем, кого на этом заметят, грозят "весьма неприятные" меры, подчеркнул председатель правительства.
"Мы же понимаем, что происходило – скрывали просто цифры, – констатировал Медведев. – Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали – добровольно в прямом смысле этого слова".
По его словам, в первую очередь старались искусственно уменьшить число смертей от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Премьер-министр РФ подчеркнул, что наказание будет грозить не только главам регионов, но и лицам, которые отвечают за отчетность по здравоохранению.
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