"Бежим или стоим": краевые депутаты на эмоциях обсудили с губернатором будущий бюджет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутаты краевого заксобрания эмоционально подискутировали о бюджете края на 2020 год: прогрессивный он или слишком умеренный. Глава региона и его замы специально приехали в АКЗС презентовать документ.

Проект бюджета внесен в Заксобрание, его в первом чтении рассмотрят 31 октября. То есть утвердят доходы, расходы и дефицит. Однако дискуссия вышла далеко за рамки этих показателей.

Александр Лазарев: "Лучше бежать ровно, не спотыкаясь"

Политический градус обсуждения задал Владимир Семенов, лидер фракции ЛДПР, который поставил вопрос о роли оппозиции при обсуждении бюджета.

"Для чего сегодня оппозиция в парламенте? Чтобы сказать "эй, вы куда?", если правительство движется в ненужном направлении? Или наоборот, разделить те риски и тяготы последствий, если вместе примем решение сделать что-то большое и глобальное, но спорное? Сейчас я смотрю на предложенный проект бюджета — Павел Владимирович (Дитятев, министр экономического развития — прим. ред.) очень четко его охарактеризовал: стабильный. У нас в прошлом году был стабильный, в позапрошлом был стабильный и в позапозапрошлом тоже. Он стабильный — близкий к стоящему на месте. И какая наша роль? Сказать, что идете не туда? Так нет. Сказать, что так сильно побежали, что можем не добежать? Так нет, стоим на месте. Но поддерживать в этом нам не хочется", — рассуждал Семенов.

Такой вопрос ребром задел за живое Александра Лазарева, председателя комитета по здравоохранению. Он об этом так и сказал.

"Медленно, но ровно бежать лучше, чем быстро, но все время спотыкаясь. Это мы уже проходили. Я не готов где-то резко подскочить за счет какого-то другого направления. Как любит говорить Трофимов (председатель комитета по местному самоуправлению — прим. ред.), "лучше гомеостаз", то есть постоянно действующая среда, постоянность развития всех сфер", — парировал Лазарев.

Виктор Томенко: "По крайней мере учесть позицию меньшинства"

Не остался равнодушен к вопросу, поставленному Семеновым, и губернатор, который сделал по сути политическое заявление. Во-первых, он заявил, что оппозиция "очень даже может" помочь партии власти — "формулированием интересов и приоритетов" своих избирателей. "Это серьезная часть нашего общества", — сказал Томенко.

Однако он подчеркнул: "Какие бы разные политические взгляды мы не представляли, на объем наших финансовых возможностей это влияет слабо". По словам губернатора, в этот момент важно принять правильные политические решения.

"А что приоритет? А каким будет решение острых вопросов? Вот здесь и важна ваша позиция. Да, сил у "Единой России" настолько много, что она может провести любой вопрос без учета мнения других политических партий. Но правильно ли это? Формирует ли это доверие внутри общества и власти? Мы по крайней мере должны постараться учесть позицию меньшинства. По крайней мере учесть", — заявил Томенко.

Мария Прусакова: "Плитка в Барнауле — красиво, но сироты на улице"

Говоря о поправках от КПРФ, которые бы стоило учесть в проекте бюджета, Мария Прусакова традиционно хлестко их прокомментировала. Отдельное внимание она уделила 75-летнему юбилею Победы.

Она сначала поинтересовалась у министра финансов края Данила Ситникова, на что прежде всего направят 75 млн рублей, предусмотренных на празднование. Он ответил, что значительная часть пойдет на ремонт памятников. Прусакова же предложила закрыть тему жилья для ветеранов.

"Это важно с уважением относиться к истории, и ремонт памятников — это хорошо. Но сегодня есть у нас еще живые люди, а не памятники — участники Великой отечественной войны", — сказала она. По ее данным осталось около 35 ветеранов, которые попадают под действие программы.

Она также обратила внимание и на категорию детей войны. Прусакова предложила выплатить всем, кто к ней относится, в год юбилея по 1 тыс. рублей.

"Пусть выплата носит любое название, "от губернатора" или как-то еще, но, на мой взгляд, морально это было бы очень правильно и показало бы ваше совершенно другое отношение к проблемам, которые копились годами, — обратилась она к Томенко. — Сейчас эта категория вроде бы есть, но она ничем не наполнена и выглядит издевательством".

Александр Молотов: "Не забирать, а давать"

Справедливороссы подошли в к вопросу концептуально, почти по-научному. Они предложили пять бюджетных правил, которыми, по их мнению, нужно руководствоваться при формировании бюджета.

Первое — сделать краевой бюджет по-настоящему открытым. По мнению Александра Молотова, лидера фракции "Справедливая Россия", депутатов подключают к обсуждению слишком поздно, когда уже ключевые параметры определены и даже согласованы с федеральным минфином. Поэтому поправить что-то уже невозможно. "У нас уже который год забавно получается. Когда к первому чтению что-то предлагаем, нам говорят "еще рано". А когда ко второму — "уже поздно"", — поддел коллег Молотов.

Второе — концентрация ресурсов в точках роста. "Сегодня и без того ограниченные ресурсы края размазываются тонким слоем по его территориям и отраслям, что не приводит в существенным сдвигам в экономике", — считает Молотов.

Но говорит, что нужно поддерживать отрасли, в которых максимальный рост производительности и числа рабочих мест: инновационные предприятия, туризм, сельское хозяйство, глубокую переработку сельхозпродукции.

Третье — проектное формирование бюджета не должно быть самоцелью. Важнейшим индикатором нужно сделать не освоение средств, а достижение поставленных целей.

Четвертое - тратить деньги на привлечение больших денег и на механизмы по экономии. По словам Молотова, это может быть софинансирование разных проектов. "Можно, например, создать эффективную систему контроля за качеством угля. Это позволит сохранить сотни миллионов рублей", — привел пример эсэр.

Пятое — не забирать у людей, а давать: повысить зарплаты бюджетникам, снизить нагрузку на бизнес. Это повысит покупательскую способность и благоприятно скажется на экономике региона.

Татьяна Ильюченко: "Квалифицированные работники должны получать больше"

Блок поправок от "Единой России" озвучил Сергей Приб. Единороссы предлагают предусмотреть дополнительные деньги на двухразовое питание в школах для детей с ограниченными возможностями, на обустройство мемориалов, на покупку мусорных контейнеров, а также на сохранение всех видов помощи городам и районам.

Приб отдельно подчеркнул, что нужно большое внимание уделить долгам муниципалитетов.

Однако большой пакет предложений шел и от его коллег по фракции — председателей комитетов, каждый из которых обозначил болевые точки и предложения по своей отрасли.

Например, Сергей Серов, глава аграрного комитета, горячо призвал минфин помочь 113 сельхозпредприятиям края, в которых работает больше 100 человек. Их в следующем году по федеральному законодательству лишат погектарных субсидий.

"Надо обязательно сохранить поддержку — через литр молока или другие формы. Ведь это ведущие предприятия Алтайского края, на которых социальное состояние сел держится", — настаивал Серов.

Татьяна Ильюченко, председатель социального комитета, обратила внимание, что в 2020 году важно из-за очередного повышения МРОТ вновь не скатиться к тому, что квалифицированные работники получают столько же, сколько и техперсонал. Особенно это касается педагогов творческих коллективов, сказала она.

А Лазарев, в свою очередь, предострег от того, чтобы в погоне за ростом зарплат в медицине не забыть о других сферах здравоохранения: о ремонте больниц, в некоторые из которых страшно зайти, о пропаганде прививок, о подготовке кадров и т.д.

Виктор Томенко: "Давайте оперировать фактами, а не эмоциями"

Губернатор резюмировал обсуждение. Во-первых, он попросил обратить внимание, что рост показателей бюджета все же говорит о том, что на месте он не стоит.

Глава региона привел примеры. Расходы консолидированного бюджета (краевого плюс муниципальных) за 2018 год составили 110 млрд рублей. "А сейчас мы имеем расходы на 132 млрд, — сказал Томенко. — И это только год разницы". Кроме того, изначально на 2019 год на зарплаты бюджетникам планировалось выделить 35 млрд, а сейчас, после внесения поправок, фонд оплаты труда составляет уже 40,5 млрд. "Давайте оперировать фактами, а не эмоциями", — призвал губернатор.

Очень важный комментарий глава региона дал по поводу дотационности и того, как аккуратно нужно с ней бороться. Край получает из федерального бюджета 50 млрд рублей из 120 млрд.

"Край является дотационным. Можно сказать — глубоко дотационным. Правительство нам, естественно, поставило задачу о снижении уровня дотационности и требует проведения определенных мероприятий по росту доходов, по оптимизации расходов, — сказал Томенко. — Мы с вами ими занимаемся с большой оглядкой на политическое, психологическое состояние наших жителей, избирателей, смотрим как они реагируют на эти меры. Тем не менее мы эту работу ведем. Она очень тонкая. Совместные разговоры, оценки, анализ очень важны при подготовке таких мероприятий".